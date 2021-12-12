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Есть огромная «Семья»: в Париже нашли тайную коммуну на три тысячи человек

Кира Тило
01:19 12.12.2021
Сообщается, что уже на протяжении двух веков скрытая от общества коммуна, которая насчитывает три тысячи человек, живет по собственным законам.
Есть огромная «Семья»: в Париже нашли тайную коммуну на три тысячи человек
© Фото: pexels.com
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В столице Франции, Париже, обнаружена загадочная ячейка общества - скрытая коммуна, или, как ее называют жители - La Famille («Семья» - прим. ред.). Согласно данным французских журналистов, около трех тысяч человек на протяжении уже двух веков живут по собственным законам, стараясь не привлекать внимание к существованию «Семьи».

Французские телевизионщики показали документальный фильм, в котором рассказывается о христианской коммуне. Ее жители называют себя семьей и по факту таковой и являются, точнее конгломератом нескольких семей, издавна пребывающих в кровном родстве друг с другом. Главное условие в этой коммуне - жизнь по своим законам и полное отсутствие чужаков.

Известно, что все члены «Семьи», как бы их ни звали по имени, имеют одну из восьми фамилий: Сандоз или Фер, Пюлен или Санглье, Аве или Мэтр, Дэшлетт или Тибу. Они занимают многоквартирные дома целиком и отправляют детей в одни и те же школьные классы.

Игры, спорт, дружба разрешены только в компании соседей по коммуне, дома или в специальных центрах, которые есть у «Семьи». Члену общины, нашедшему себе партнера «на стороне», грозит изгнание. Несмотря на формальность наказания, ему будет тяжело в «нормальном» обществе - в коммуне есть взаимопомощь, финансовая организация, и в целом она живет по принципу «один за всех и все за одного». 

По данным издания «Коммерсант», изначально в основе «Семьи» лежали религиозные общества и секты, близкие к янсенизму. Однако к концу 19 века скрепляющая коммуну религиозная составляющая почти исчезла, но привычка жить в замкнутом кругу только укрепилась.

Согласно легенде, «Семью» основали в 1819 году - тогда два приверженца янсенизма, Франсуа Аве и Жан-Пьер Тибу, решили поженить своих детей для создания «нового человечества». Несмотря на то, что общество только узнало о таинственной парижской коммуне, местные власти уже давно следили за ней, но не нашли никаких нарушений. Отмечается, что все члены «Семьи» находятся в ней добровольно.

Члены коммуны предпочитают одежду, которая не следует никаким крайностям сменяющихся мод. Детей воспитывают по религиозным правилам, хотя они и посещают публичные, светские школы. Браки заключаются только по согласию родителей. Отмечается, что у семей коммуны обычно рождается много детей, часто более десяти.

Как сообщает СМИ, многие жители коммуны смогли построить успешные карьеры, но даже и не думают покидать ставшее уже не тайным общество. Во Франции же теперь задаются вопросом: стоит ли вмешиваться в уклад коммуны или лучше оставить «Семью» в покое.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.

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