Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Байден высказался о разрушительном торнадо в США

Марина Крижановская
22:09 11.12.2021
Около 70 человек уже числятся погибшими.
Байден высказался о разрушительном торнадо в США
© Фото: Doug Mills Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Президент США Джо Байден дал распоряжение направить федеральные ресурсы в наиболее пострадавшие от разрушительных последствий урагана регионы. Стихия обрушилась на семь штатов США.

«Этим утром  был оповещен о разрушительном торнадо, прошедшем через центральную часть Соединенных Штатов. Потерять любимого человека в шторме - это невообразимая потеря. Мы с губернаторами работаем над тем, чтобы убедиться, что у них есть все, что необходимо. пока поиск выживших, и оценка ущерба продолжаются», - написал Байден в своем Twitter-аккаунте.

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир также написал, что он персонально благодарит всех: полицейских, медицинский персонал, пожарных и первых респондентов случившегося стихийного бедствия.

«И все наши семьи Кентукки, подвергшиеся воздействию разрушительного торнадо. Мы хотели бы, чтобы вы знали: мы здесь для вас и мы молимся о вас», - пишет он также в Twitter.

По его словам, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий развернуты подразделения Национальной гвардии ВС США. В результате произошедшей стихии погибло по меньшей мере 70 человек. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:06 В стране и мире
В ДНР сообщили о размещении Украиной танков и минометов в населенных пунктах Донбасса
20:51 В стране и мире
СМИ сообщили о плане Израиля предотвратить создание Ираном ядерного оружия
19:45 В стране и мире
Видео
Врач рассказал, как ампутировал ноги пострадавшему при обрушении здания в Тыве на месте ЧП
19:10 В стране и мире
Видео
Больше тысячи «квадратов»: склад полыхает в Ростове-на-Дону
18:06 В стране и мире
В Москве произошло массовое ДТП в Оружейном переулке
Популярное
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма
Видео
«Нечем демонстрировать мощь»: Медведчук о переговорах Байдена и Зеленского
Путин рассказал, что в середине 90-х в кабмине РФ работали сотрудники ЦРУ в качестве советников
В МИД РФ отреагировали на слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге
Двигательный терапевт рассказал, как нельзя спать
Байден заявил Зеленскому, что США поддерживают Минские соглашения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.