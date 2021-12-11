В стране и мире Байден высказался о разрушительном торнадо в США Марина Крижановская Около 70 человек уже числятся погибшими. © Фото: Doug Mills Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Президент США Джо Байден дал распоряжение направить федеральные ресурсы в наиболее пострадавшие от разрушительных последствий урагана регионы. Стихия обрушилась на семь штатов США. «Этим утром был оповещен о разрушительном торнадо, прошедшем через центральную часть Соединенных Штатов. Потерять любимого человека в шторме - это невообразимая потеря. Мы с губернаторами работаем над тем, чтобы убедиться, что у них есть все, что необходимо. пока поиск выживших, и оценка ущерба продолжаются», - написал Байден в своем Twitter-аккаунте. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир также написал, что он персонально благодарит всех: полицейских, медицинский персонал, пожарных и первых респондентов случившегося стихийного бедствия. «И все наши семьи Кентукки, подвергшиеся воздействию разрушительного торнадо. Мы хотели бы, чтобы вы знали: мы здесь для вас и мы молимся о вас», - пишет он также в Twitter. По его словам, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Для ликвидации последствий развернуты подразделения Национальной гвардии ВС США. В результате произошедшей стихии погибло по меньшей мере 70 человек. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика