В стране и мире Умер бывший начальник ГРУ Федор Ладыгин Елизавета Потейчук Федора Ладыгина не стало на 84-м году жизни. © Фото: Клуб военачальников Российской Федерации Читайте нас на: Бывший начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Федор Ладыгин умер в Москве в возрасте 83-х лет. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин. «Федор Иванович скончался на 84-м году после продолжительной болезни», - цитирует ТАСС слова Дерябина. Федор Ладыгин был вице-президентом Союза ветеранов военной разведки и членом Экспертного совета комитета Совфеда по международным делам. Также Ладыгин руководил ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ в 1992-1997 годах. Вскоре он был освобожден от должности в связи с увольнением в запас. Также Федор Ладыгин выдвигался в депутаты Государственной думы третьего созыва по Новооскольскому избирательному округу в ноябре 1999 года в качестве независимого кандидата, но нужного количества голосов в итоге он не набрал. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика