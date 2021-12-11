Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Умер бывший начальник ГРУ Федор Ладыгин

Елизавета Потейчук
15:17 11.12.2021
Федора Ладыгина не стало на 84-м году жизни.
Умер бывший начальник ГРУ Федор Ладыгин
© Фото: Клуб военачальников Российской Федерации
Читайте нас на:

Бывший начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Федор Ладыгин умер в Москве в возрасте 83-х лет. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

«Федор Иванович скончался на 84-м году после продолжительной болезни», - цитирует ТАСС слова Дерябина.

Федор Ладыгин был вице-президентом Союза ветеранов военной разведки и членом Экспертного совета комитета Совфеда по международным делам. Также Ладыгин руководил ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ в 1992-1997 годах. Вскоре он был освобожден от должности в связи с увольнением в запас. Также Федор Ладыгин выдвигался в депутаты Государственной думы третьего созыва по Новооскольскому избирательному округу в ноябре 1999 года в качестве независимого кандидата, но нужного количества голосов в итоге он не набрал.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:18 В стране и мире
Полиция Москвы задержала участников драки в подземном переходе
14:38 В стране и мире
Суд оштрафовал тренера Ильина после конфликта в Пулково из-за маски
14:06 В стране и мире
Видео
Сигнал о превышении высоты стал причиной аварийной посадки самолета в Шереметьево
13:48 В стране и мире
Видео
Провалившегося под лед ребенка в Липецкой области спас полицейский
12:48 В стране и мире
Парковки в Москве станут бесплатными в новогодние праздники
Популярное
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма
Видео
«Нечем демонстрировать мощь»: Медведчук о переговорах Байдена и Зеленского
Путин рассказал, что в середине 90-х в кабмине РФ работали сотрудники ЦРУ в качестве советников
В МИД РФ отреагировали на слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге
Двигательный терапевт рассказал, как нельзя спать
Байден заявил Зеленскому, что США поддерживают Минские соглашения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.