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Автоэксперт предупредил водителей о мошенничестве с «подставным ДТП»

Алексей Курильченко
14:08 11.12.2021
Недобросовестные водители дошли до того, чтобы намеренно устроить небольшую аварию и «починить» свою машину за счет страховки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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В пандемийный период автомошенники начали применять новые трюки. Зачастую их действия направлены на то, чтобы обмануть страховую компанию и получить дополнительные выплаты. Об этом «Звезде» рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов.

«Бытового мошенничества на сегодняшний день остается самое большое количество. В случае ДТП, страхового события, приписываются повреждения, которые были получены в другой ситуации. Парк российских автомобилей достаточно старый - средний возраст транспортного средства составляет от 12 до 15 лет. Учтивая, что мы живем в пандемийный, экономически проблемный, период, то граждане злоупотребляют страхованием. И в случае ДТП приписываются все повреждения, которые были получены до этого», - рассказал эксперт.

Ефремов также сообщил о новой мошеннической схеме. Поскольку имитировать аварию стало сложнее из-за дорожных камер и прочих средств фотовидеофиксации, мошенники намеренно устраивают аварию. Берется старый автомобиль и «подставляется» под жертву. Обычно такие ДТП устраивают на малоскоростных участках, чтобы минимизировать опасность. Иногда такой автомобиль поступает к страховщикам более 30 раз за год.

«Здесь нам необходима полная информация с видеокамер, которые находятся в городах и более реальная возможность провести расследование. То есть нужны более длительные сроки, чтобы доказать факт мошенничества», - считает эксперт.

Ранее автоэксперты рассказали о самых популярных схемах мошенников. Зачастую они имитируют ДТП и предлагают «договориться на месте», вымогая деньги. При этом часто жертвами злоумышленников становятся злостные нарушители, которые превышают скорость, обгоняют по обочине или агрессивно ведут себя на дороге.

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