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Песков сообщил, что Россия обеспокоена концентрацией военных НАТО на территории Греции

Кира Карон
12:09 11.12.2021
Он отметил, что Североатлантический альянс ставит основной задачей так называемое «сдерживание России».
Песков сообщил, что Россия обеспокоена концентрацией военных НАТО на территории Греции
© Фото: Andreas Franke picture alliance Globallookpress
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что из-за большого количества военных НАТО на территории Греции, в России начали беспокоится.

«Проблема очень простая. Сосредотачивается все больше и больше солдат НАТО и США на вашей территории. Вы перевозите сотни и тысячи единиц военной техники через Александруполис и так далее. Вы открываете новые базы для НАТО, а в то же время НАТО называет нас врагом», — заявил он в интервью греческому телеканалу ANT1 на вопрос о том, что беспокоит Россию в сотрудничестве Греции и США.

Ранее в Министерстве иностранных дел России обвинили НАТО в провокациях с использованием стратегических бомбардировщиков. В сообщении на сайте ведомства это связывается с подталкиванием Украины к агрессивным шагам.

Бомбардировщики НАТО регулярно появляются у границ России. Так, например, ранее публиковалось видео сопровождения истребителями Су-30 двух американских бомбардировщиков над Черным морем.

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