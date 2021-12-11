В России за сутки выявлено более 30 тысяч заражений COVID-19

В 85 регионах России за сутки было выявлено 30 288 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе. От болезни за сутки вылечились 36 446 человек.

Наибольшее число заражений выявлено в Москве - 3140 случаев. На втором и третьем месте - Санкт-Петербург (2045) и Подмосковье (1833). Таким образом общее число заражений с начала пандемии составил 9 986 967 случаев.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что вакцина от коронавируса «Спутник V» является самой лучшей и безопасной. Он также отметил ее эффективность против геномных мутаций вируса.