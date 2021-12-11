Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Петербурге женщина не могла попасть домой из-за охранника бара

Алексей Курильченко
11:02 11.12.2021
Питейное заведение расположено в жилом доме - при этом охрана пропускает туда только посетителей, а не жителей.
© Видео: Telegram, Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер © Фото: Telegram, Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
Читайте нас на:

В центре Санкт-Петербурга женщина не смогла попасть в свой дом на улице Рубинштейна. По ее словам, охранник бара, расположенного в доме, пропускает туда исключительно посетителей. Женщина вызвала полицию, но, по ее словам, наряд так и не приехал.

«Охрана пускает в подъезд посетителей, но не жителей. Жители им не нравятся», - сказала женщина.

В жилом доме расположены два клуба, попасть в которые можно исключительно через парадную. Из-за того, что возле нее руководство решило выставить охранника, жильцы регулярно должны проходить фейсконтроль. Попала ли женщина в свой дом - неизвестно.

В 2019 году сотрудники одного из баров в Казани избили молодоженов после свадебной вечеринки. Новоиспеченные муж с женой провели свою первую брачную ночь в отделении полиции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:38 В стране и мире
Видео
В Шереметьево из-за разгерметизации экстренно сел самолет
10:25 В стране и мире
Дорожные камеры начнут фиксировать опасное вождение
10:14 В стране и мире
Глава Кузбасса рассказал о состоянии пострадавших при аварии на шахте «Листвяжная»
09:52 В стране и мире
Байден сказал, что лидеры всех государств хотели бы быть на его месте
10:43 В стране и мире
Видео
«Коронный замок»: в Кронштадте восстановят форт, созданный защищать Петербург
Популярное
Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма
Видео
«Нечем демонстрировать мощь»: Медведчук о переговорах Байдена и Зеленского
Путин рассказал, что в середине 90-х в кабмине РФ работали сотрудники ЦРУ в качестве советников
В МИД РФ отреагировали на слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге
Двигательный терапевт рассказал, как нельзя спать
Байден заявил Зеленскому, что США поддерживают Минские соглашения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.