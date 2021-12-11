В Петербурге женщина не могла попасть домой из-за охранника бара

В центре Санкт-Петербурга женщина не смогла попасть в свой дом на улице Рубинштейна. По ее словам, охранник бара, расположенного в доме, пропускает туда исключительно посетителей. Женщина вызвала полицию, но, по ее словам, наряд так и не приехал.

«Охрана пускает в подъезд посетителей, но не жителей. Жители им не нравятся», - сказала женщина.

В жилом доме расположены два клуба, попасть в которые можно исключительно через парадную. Из-за того, что возле нее руководство решило выставить охранника, жильцы регулярно должны проходить фейсконтроль. Попала ли женщина в свой дом - неизвестно.

В 2019 году сотрудники одного из баров в Казани избили молодоженов после свадебной вечеринки. Новоиспеченные муж с женой провели свою первую брачную ночь в отделении полиции.