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«Коронный замок»: в Кронштадте восстановят форт, созданный защищать Петербург

Алексей Курильченко
Павел Кутаренко
10:43 11.12.2021
Сооружение, построенное по приказу Петра Первого, уже три столетия «запирает» Санкт- Петербург с Балтики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Через ледяные торосы и полыньи - только на катере с воздушной подушкой можно добраться до форта Кроншлот, чье название переводится как «коронный замок». Уже три столетия он «запирает» с Балтики Северную столицу.

Кроншлот - старейший из всех кронштадтских фортов. Построен он 317 лет назад по приказу Петра I. Главная его задача - не пропустить вражеские корабли к Петербургу. За три века никто мимо этой громады посреди Финского залива так и не прошел. Это уникальное фортификационное сооружение. Возвели его на насыпном острове, он не раз перестраивался, но исправно служил Военно-морскому флоту, пока не оказался заброшен.

Весь Николаевский бастион представляет собой большие красивые руины. Рухнувшие перекрытия, разрушенная кровля, зияющие бойницы оружейных казематов - последствия долгого забвения. Здесь даже рябина успела вырасти.

«Здесь есть пятна сохранившейся штукатурной обмазки на основе извести с разделкой швов. Как мы видим, везде деструкция штукатурки, она отвалилась, местами отсутствует, стены повреждены высолами и несколько разрушены», - рассказала главный инженер компании-подрядчика работ Евгения Каюмова

Белый налет на кирпичных стенах - это те самые высолы. Кладку в буквальном смысле разъедает морская соль. Результаты тщательного обследования неутешительны. Легендарный форт необходимо спасать - причем срочно.

Проект реставрации Кроншлота утвержден - техника уже расчищает площадку. По поручению президента России здесь будет создан туристско-рекреационный кластер «Остров фортов», куда войдут Кронштадт и три форта возле него. Проект будет реализован при участии Министерства обороны, Министерства культуры и на частные инвестиции.

«Мы подняли все архивные данные, всю информацию по фортам, полностью ее изучили, погрузились в международную практику - как живут и функционируют форты, которые находятся за рубежом. Соответственно, мы в своих технологических решениях уже сейчас заложили возможность работы и жизни этих фортов в том числе и в зимнее время», - рассказала соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева.

Форты соединят с Кронштадтом канатной дорогой, в каждом создадут музейные комплексы. В Кроншлоте помимо экспозиции, откроют кинотеатр и площадку для бракосочетаний, а в его внутреннюю гавань смогут заходить катера и яхты.  Все работы планируют закончить до 2025 года, причем на форте Кроншлот планируют воссоздать даже утраченные постройки петровского времени.

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