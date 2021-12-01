Срок за поддельную маркировку товаров: в России вступили в силу новые поправки к Уголовному кодексу

В России вступили в силу поправки к уголовному кодексу и КоАП РФ, предусматривающие уголовную ответственность за производство и оборот товаров с поддельной маркировкой, а также административную ответственность за нарушение требований маркировки препаратов для применения в медицинских целях.

Так, согласно 293-ФЗ, вводятся дополнения в уголовную статью 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ». Теперь недобросовестным предпринимателям придется нести ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и продукции с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров.

Согласно новым нормам, если ущерб от такой деятельности превысит 400 тысяч рублей, то штраф составит до 300 тысяч рублей либо в размере зарплаты либо иного дохода осужденного за период до двух лет. В качестве альтернативного наказания могут применяться принудительные работы на срок до трех лет, или лишение свободы на срок до трех лет со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы либо иного дохода осужденного за период до шести месяцев.

За действия, совершенные «по предварительному сговору» сумма штрафа составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо в размере зарплаты либо иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет. В качестве альтернативы могут быть назначены принудительные работы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на тот же срок со штрафом до 100 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до одного года или без такового.

Если нарушение закона будет совершено организованной группой или ущерб от таких действий превысит 1,5 миллиона рублей, то штраф составит от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до трех лет. Злоумышленники также могут быть наказаны принудительными работами на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей либо в размере зарплаты либо иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

Помимо этого, с 1 декабря 2021 года вступили в силу поправки к КоАП, которые устанавливают административную ответственность за производство и продажу лекарств без средств идентификации или с нарушением правил их нанесения. Наказание будет назначаться также за ввод в оборот товаров с нарушением требований по маркировке либо нанесению информации, либо если оператору государственной информационной системы не будут предоставлены данные (или предоставлены не своевременно) о товарах, которые подлежат маркировке.

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