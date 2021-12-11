Псаки «вынесла урок» для Трампа из дела о лжесвидетельстве

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки упомянула в своей реакции на недавно вынесенное решения по делу актера Джусси Смоллетта, признанного виновным в лжесвидетельстве, имя экс-президента США Дональда Трампа. Она заявила, что постановление суда должно послужить «уроком» для все тех, кто комментировал ситуацию до ее разрешения, включая бывшего главу государства.

«Урок для всех, кто комментировал это, включая бывшего президента США Трампа... Ложь полиции, тем более по таким отвратительным вещам, как преступления на почве ненависти - это позорно», - обозначила представитель Белого дома.

Какой именно урок следует извлечь Трампу и иным упомянутым лицам, раскрыто не было. Псаки также указала, что такого рода случаи обязательно нужно определять и по ним должно следовать наказание, так как подобные инсценировки отнимают внимание полиции и приводят к пустой растрате ресурсов.

Ранее суд в Чикаго признал за Джусси Смоллеттом вину за инсценировку нападения на самого себя. Об этом пишет РИА Новости. Было установлено, что актер нанял двух местных жителей, чтобы затем заявить о том, что его избили сторонники Трампа в связи с его расой и сексуальной ориентацией. В настоящий момент Смоллетту грозит до трех лет тюремного заключения.