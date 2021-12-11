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Второй гумконвой ООН доставил продовольствие в Идлиб

Кира Тило
00:52 11.12.2021
Сообщается, что раздача гумпомощи среди нуждающихся начнется в конце декабря.
Второй гумконвой ООН доставил продовольствие в Идлиб
© Фото: ahmad fallaha via www.imago-imagwww.imago-images.de Globallookpress
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Второй гуманитарный конвой ООН доставил в провинцию Идлиб в Сирии продовольствие и предметы первой необходимости. Раздача гумпомощи среди нуждающихся начнется в конце декабря. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

Отправка состоялась девятого декабря с грузом Всемирной продовольственной программы ООН, Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и Фонда ООН в области народонаселения.

«По поступающей информации, в общей сложности 17 грузовиков с продовольствием и другими предметами первой необходимости проследовали из Алеппо в населенный пункт Сармада через линии соприкосновения. Ожидается, что раздача гуманитарной помощи среди нуждающихся начнется в конце декабря», - сказано в заявлении.

По данным ведомства, гуманитарная помощь проведена в рамках международных усилий по реализации резолюции 2585 СБ ООН в части улучшения гумснабжения различных районов Сирии из Дамаска через линии соприкосновения.

«Ожидаем, что в предстоящий период состоится и отправка совместного гуманитарного конвоя ООН/МККК/СОКП в Идлиб, который был согласован Правительством САР еще в апреле 2020 года. Рассчитываем также, что новый механизм распределения силами местных жителей будет надежно и прозрачно функционировать, что исключит попадание гуманитарной помощи в руки контролирующих Идлиб террористов», - уточняется в сообщении.

В российском дипведомстве также отметили, что такие поставки приобретут устойчивый и регулярный характер как соответствующие нормам международного гуманитарного права. 

«Выступаем за продолжение активной работы по налаживанию внутреннего доступа не только в Идлиб, но и в другие части Сирии, а также за добросовестное и полное выполнение всех положений резолюции 2585 СБ ООН», - сказано на сайте российского МИД.

Отправка первой партии гуманитарного груза из Алеппо в Сарманду состоялась 30 августа этого года. Согласно информации российского МИД, такие поставки могут помочь около 50 тысячам мирных жителей.

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