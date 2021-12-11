В стране и мире Ребенок умер в частной стоматологической клинике Петербурга Кира Тило Сообщается, что возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В частной стоматологической клинике Санкт-Петербурга скончался мальчик. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное подразделение СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), по факту наступления смерти 10 декабря 2021 года в одной из частных стоматологических клиник, расположенных в Приморском районе города, малолетнего мальчика», - сказано в сообщении. Ведомство проводит необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Других подробностей трагедии не сообщается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика