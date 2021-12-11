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Ребенок умер в частной стоматологической клинике Петербурга

Кира Тило
00:18 11.12.2021
Сообщается, что возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 2 ст.  238 УК РФ.
Ребенок умер в частной стоматологической клинике Петербурга
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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В частной стоматологической клинике Санкт-Петербурга скончался мальчик. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает региональное подразделение СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного п. "в"  ч. 2 ст.  238 УК РФ  (оказание  услуг, не отвечающих требованиям  безопасности), по факту  наступления  смерти  10 декабря  2021 года в одной из частных стоматологических клиник, расположенных в Приморском районе города,  малолетнего мальчика», - сказано в сообщении.

Ведомство проводит необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Других подробностей трагедии не сообщается.

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