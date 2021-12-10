В МВД РФ предложили запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов

В России могут запретить все виды сигнального оружия, кроме пистолетов. С таким предложением выступило МВД РФ. Информация следует из письма ведомства в Минпромторг.

«Предлагается во избежание появления в продаже сигнальных автоматов, винтовок и пулеметов внести изменения в статью 6 ФЗ "Об оружии", установив запрет для оборота на территории РФ сигнального оружия за исключением сигнальных пистолетов, револьверов, однозарядных стреляющих устройств калибра не более 20 миллиметров», - говорится в документе, пишет РИА Новости.

Ранее в соцсетях и местных изданиях были опубликованы снимки мужчины с оружием на крыльце одного из городских магазинов. Данные о вооруженном жителе Ярцева проверяли следователи регионального главка. Испугавший жителей автомат в руках мужчины оказался игрушечным.