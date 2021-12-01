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Опубликовано редкое изображение столкновения двух галактик

Роман Захаров
00:07 01.12.2021
В результате данного события появилась новая галактика - NGC 7727.
Опубликовано редкое изображение столкновения двух галактик
© Фото: European Southern Observatory (ESO)
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Международная команда астрономов при помощи чилийского обзорного Очень Большого Телескопа и установленного на нем инструмента Survey Telescope (VST) получила редкое изображение столкновения двух галактик, в результате которого появилась новая крупная галактика. Снимок был размещен на сайте Европейской южной обсерватории ESO, команда которой и смогла запечатлеть удивительное космическое событие.

Произошедшее ученые сравнили со случайным столкновением двух людей на оживленном перекрестке. Однако, как отмечают исследователи, масштабы столкновений людей и галактик разные: первые получают незначительные травмы, а вот в результате столкновения последних появляется новая галактика, по размерам значительно крупнее своих «родителей».

Именно после такого события появилась галактика NGC 7727, которую сфотографировали сотрудники ESO. Эта галактика расположена на расстоянии 89 миллионов световых лет от Земли в направлении созвездия Водолея. Согласно расчетам ученых, NGC 7727 появилась после столкновения двух галактик, произошедшего примерно один миллиард лет назад.

Несмотря на длительность времени, минувшего с тех пор, на снимке до сих пор видны следы катастрофы. К таковым специалисты относят необычную неправильную форму самой галактики NGC 7727 и звездные потоки, присутствующие в ее внешних областях.

Стоит отметить, что фотография была сделана в видимом свете в рамках обзора VST-ATLAS.

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