Мурашко: после изучения «омикрона» примут решение об изменении рекомендаций по лечению COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время визита в Пермь сообщил, что решение о внесении изменений в методические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции будет приниматься после изучения штамма «омикрон».

«Мы изучим все особенности (нового штамма, информацию - Прим.ред.), в том числе от зарубежных коллег. После этого будем оценивать, что требует изменений, что не требует», - сказал Мурашко ТАСС.

Ранее стало известно, что на территории России не требуется вводить дополнительные ограничения из-за появления нового штамма коронавируса - «омикрон». Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, отметив, что закрывать границы страны также не нужно.