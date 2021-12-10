В Белом доме заявили о готовности обсуждать с РФ ее обеспокоенности

США готовы обсуждать с РФ ее обеспокоенности - для этого предлагают использовать существующие площадки Совета Россия-НАТО, ОБСЕ. Об этом заявили в Белом доме.

«Что касается наших последующих действий, то это является предметом наших активных обсуждений с партнерами. Это было предметом дискуссий, которые велись в НАТО с нашими западноевропейскими партнерами, а затем и с нашими восточноевропейскими партнерами сегодня. Есть уже существующие форматы, в том числе Совет Россия-НАТО, куда РФ уже давно приглашают участвовать в переговорах. Это приглашение остается в силе, и мы продолжим поиск путей дальнейшего дипломатического взаимодействия по всему спектру вопросов», - сказала американская чиновница.

В Белом доме также отметили, что Вашингтон планирует в ближайшие несколько дней продолжать контакты с Москвой.

«Мы всегда готовы говорить о вопросах безопасности с Россией, и, откровенно говоря, для этого существует множество форматов. Для этого существует Совет Россия-НАТО, для этого существует ОБСЕ. Это те площадки, где русские могут озвучить свою обеспокоенность», - передает слова чиновницы РИА Новости.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялись седьмого декабря и прошли в формате видеосвязи. В Кремле сообщили, что беседа глав государств носила деловой и откровенный характер. В частности, в ходе встречи речь шла о реализации итогов саммита в Женеве, который состоялся в июле. Президенты отметили необходимость сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других возникающих между Россией и США проблем.