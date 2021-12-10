Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Белом доме заявили о готовности обсуждать с РФ ее обеспокоенности

Кира Тило
03:39 10.12.2021
Отмечается, что для этого предлагают использовать существующие площадки Совета Россия-НАТО, ОБСЕ.
В Белом доме заявили о готовности обсуждать с РФ ее обеспокоенности
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

США готовы обсуждать с РФ ее обеспокоенности - для этого предлагают использовать существующие площадки Совета Россия-НАТО, ОБСЕ. Об этом заявили в Белом доме.

«Что касается наших последующих действий, то это является предметом наших активных обсуждений с партнерами. Это было предметом дискуссий, которые велись в НАТО с нашими западноевропейскими партнерами, а затем и с нашими восточноевропейскими партнерами сегодня. Есть уже существующие форматы, в том числе Совет Россия-НАТО, куда РФ уже давно приглашают участвовать в переговорах. Это приглашение остается в силе, и мы продолжим поиск путей дальнейшего дипломатического взаимодействия по всему спектру вопросов», - сказала американская чиновница.

В Белом доме также отметили, что Вашингтон планирует в ближайшие несколько дней продолжать контакты с Москвой.

«Мы всегда готовы говорить о вопросах безопасности с Россией, и, откровенно говоря, для этого существует множество форматов. Для этого существует Совет Россия-НАТО, для этого существует ОБСЕ. Это те площадки, где русские могут озвучить свою обеспокоенность», - передает слова чиновницы РИА Новости.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялись седьмого декабря и прошли в формате видеосвязи. В Кремле сообщили, что беседа глав государств носила деловой и откровенный характер. В частности, в ходе встречи речь шла о реализации итогов саммита в Женеве, который состоялся в июле. Президенты отметили необходимость сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других возникающих между Россией и США проблем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.