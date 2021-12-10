Школьные принадлежности и новогодние подарки: как ВС РФ помогают приюту для девочек-сирот в Сирии

У маленькой сирийской Самы теперь есть новая любимая игрушка - голубоглазая русская матрешка. Она с удивлением узнает, что кукла не одна, а внутри скрываются еще несколько. Такая же забава теперь и у ее подруги Рагат. Офицеры Центра по примирению сторон с удовольствием играют с девочками. Ведь многих из них дома ждут дети, которых они давно не видели.

Сама - круглая сирота, которая оказалась одна еще совсем крохой. Добрые люди спасли ее буквально из-под обстрела и принесли в приют. Судьба отца и матери неизвестна. Поначалу девочка долго плакала, но теперь привыкла к тому, что постоянно приходят незнакомые люди, и никого уже не боится.

«Сама - одна из наших самых маленьких воспитанниц. Скоро мы отдадим ее в детский сад, потом она пойдет учиться в школу, а когда подрастет - поступит в университет. Мы постараемся сделать так, чтобы она получила полноценное образование и обеспечила себе хорошую жизнь», - рассказала воспитательница приюта для девочек-сирот «Эль Фаттад Альятима» Джуман Маки.

Приют «Эль Фаттад Альятима» в Алеппо каждый раз с радостью встречает гостей из России. Здесь часто бывают представители ЦПВС. В этот раз же сюда доставили подарки от главной военной прокуратуры РФ. Гостинцы проделали долгий путь самолетом, автомобилем и, финальный рывок - на руках российских офицеров.

«Привезли морозильную камеру, телевизор, дизельный генератор и продуктовые наборы в количестве 80 штук», - указал представитель ЦПВС Минобороны РФ Антон Гончаров.

Краски, карандаши, фломастеры, пеналы, линейки - всем детям раздали школьные принадлежности и сладкие новогодние наборы. Наши офицеры осматривают центр, общаются с сотрудниками и принимают пожелания на будущее.

В сиротском приюте 70 воспитанниц. Они живут здесь до совершеннолетия. Их учат шить, готовить, вести быт. Берут шефство над своими подопечными и во взрослой жизни. Ищут им жилье, содействуют в получении высшего образования.

«У наших девочек жизнь, слава Всевышнему, складывается благополучно. Мы их растим, учим, помогаем получить профессию и даже выдаем замуж», - отметила воспитательница приюта Джуман Маки.

За последний месяц российские военнослужащие повели здесь семь акций: доставили продукты, подарили телевизоры и ноутбуки, чтобы девочки учились компьютерной грамоте. Помогая приюту, россияне и наши сирийские друзья вместе решают важную задачу - делают все возможное, чтобы в послевоенной Сирии не осталось беспризорников. Главная военная прокуратура России уже выразила намерение взять официальное шефство над сиротским приютом «Эль Фаттад Альятима».

Всего с начала мирного урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено более трех тысяч гуманитарных акций. Нуждающимся доставлено более пяти тычсяч тонн продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости. Медицинскую помощь от наших врачей получили 132 тысячи сирийских граждан.

Материал подготовила Анна Берестовая