Серия мощных взрывов прогремела в лагере палестинских беженцев в Ливане
На территории лагеря палестинских беженцев Маззе абу-Кааб прогремела серия мощных взрывов. Инцидент случился на юге Ливана в районе города Тир.
Согласно имеющейся информации, к месту происшествия были направлены пожарные и машины скорой помощи. В настоящее время производится эвакуация жителей соседних районов во избежание жертв среди населения.
В настоящее время конкретных сведений о вреде здоровью людей или имуществу не сообщается. Соответствующую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в палестинском движении «Фатх».
«Надеемся, что обойдется без жертв и пострадавших», - отметил собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщали о бомбардировке пятью ракетами Эль-Кадисии в районе города Хан-Юнис, якобы произведенной израильскими ВВС. Целями ударов также будто бы стали несколько других объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.