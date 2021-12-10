Серия мощных взрывов прогремела в лагере палестинских беженцев в Ливане

На территории лагеря палестинских беженцев Маззе абу-Кааб прогремела серия мощных взрывов. Инцидент случился на юге Ливана в районе города Тир.

Согласно имеющейся информации, к месту происшествия были направлены пожарные и машины скорой помощи. В настоящее время производится эвакуация жителей соседних районов во избежание жертв среди населения.

В настоящее время конкретных сведений о вреде здоровью людей или имуществу не сообщается. Соответствующую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в палестинском движении «Фатх».

«Надеемся, что обойдется без жертв и пострадавших», - отметил собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщали о бомбардировке пятью ракетами Эль-Кадисии в районе города Хан-Юнис, якобы произведенной израильскими ВВС. Целями ударов также будто бы стали несколько других объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.