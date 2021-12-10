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Кирилл Хандин и Борис Яновский получили награду в РВИО за создание фильма об Александре Невском

Елизавета Потейчук
23:19 10.12.2021
Авторам ленты «Александр Невский. Последняя загадка Чудского озера» удалось сделать исторические открытия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Российском военно-историческом обществе прошло награждение журналистов, которые освещали жизнь и подвиги полководца Александра Невского в год, посвященный его 800-летию. Все материалы были созданы совместно с экспертами Общества. Руководитель дирекции телевизионного производства телеканала «Звезда» Кирилл Хандин и генеральный продюсер Борис Яновский получили награды из рук экс-министра культуры РФ Владимира Мединского. Авторам удалось сделать исторические открытия при создании документального фильма «Александр Невский. Последняя загадка Чудского озера».

«Организовал уникальную экспедицию на Чудское озеро в стремлении, наконец уже, постараться стереть те белые пятна, которые, как ни странно, спустя 800 лет оставались. Некоторые, действительно, такие ответы на исторические вопросы историкам найти удалось, и мы, собственно, были причастны к этому моменту», - говорит Хандин.

По мнению Бориса Яновского, Российское военно-историческое общество «рождает новые смыслы», которых не хватает для жизни людей. Он выразил гордость за то, что телеканал «Звезда» «сопричастен с этой деятельностью».

Документальный фильм содержит в себе фото- и видеокадры, которые сделали аквалангисты при погружении на дно Чудского озера. На поверхность были поднять фрагменты, предположительно Вороньего камня, от которого наступал полк дружины Александра Невского. Его изучили при использовании современных технологий.

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