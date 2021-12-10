Минобороны провело международный военно-исторический форум к 80-летию Битвы за Москву

Министерство обороны Российской Федерации провело международный военно-исторический форум, посвященный 80-летию Битвы за Москву и 125-летию маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Битва за Москву продолжалась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года. Крупномасштабное контрнаступление войск Западного фронта началось после оборонительных действий под командованием генерала армии Жукова. Немецко-фашистские захватчики были отброшены на сотни километров от столицы в результате операции.

«Битва под Москвой продемонстрировала всему миру силу и несокрушимую мощь нашего государства, непоколебимую веру в победу, стойкость, мужество и непревзойденный героизм советского народа», отметил на форуме председатель военно-научного комитета - замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Василий Трушин.

В форуме принимали участие представители Совета Федерации, Госдумы РФ, Минобороны России, Росгвардии, Росархива, представители ветеранских организаций, музеев, историки и другие. Кроме того, на мероприятии присутствовали военные атташе из 19 стран. Форум проходил одновременно на 295 площадках.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Аркадий Украинский.