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«Мог быть ребенок»: москвич рассказал о гибели щенка после удара током во дворе дома

Светлана Иванова
19:06 10.12.2021
Жители московского ЖК убеждены, что животное убило током из-за плохо изолированных фонарных проводов. Жильцы ссылаются на результаты замеров аварийных служб, выявивших на этом участке электрическое напряжение более 50 вольт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Обычная прогулка в начале декабря по двору столичного ЖК «Водный» оказалась последней для восьмимесячного добермана. Жизнелюбивый щенок по кличке Рэп завизжал, после чего отбежал на пару метров, рухнул на землю и принялся биться в конвульсиях. Бросившейся на помощь хозяйке питомец прокусил руку.

На безумный крик собаки выбежали соседи, которые помогли отнести животное в ветеринарную клинику. Однако в лечебнице лишь констатировали смерть щенка. Тело собаки отправили на экспертизу. Результаты вскрытия будут готовы только через месяц.

Однако владельцы Рэпа и многие другие жители ЖК убеждены, что животное убило током из-за плохо изолированных фонарных проводов. Жильцы ссылаются на результаты замеров аварийных служб, выявивших на этом участке электрическое напряжение более 50 вольт.

По словам жителя столицы Андрея, его питомец и супруга Дарья гуляли в сырую погоду, что косвенно стало причиной гибели животного.

«Было мокро, то ли морось, то ли дождь шел. Они погуляли и сразу побежали домой по-быстрому. Получается, собака в лужу четырьмя лапами встала и все. Соответственно, ее закоротило, вода, соль, и собака проводником выступила», - рассказал мужчина.

В этом месте пострадали еще четыре четвероногих друга. Рядом находится и детская площадка. О том, что могло бы произойти с ребенком, если бы он упал в злополучную лужу, жители комплекса стараются не думать.

«А если бы ребенок, представляете? <…> Мы все время ходили с ребенком именно по этой дороге», - с ужасом задаются вопросом очевидцы случившегося.

По словам свидетелей происшествия, воды рядом с Рэпом было очень много.

«Там было столько воды. Было воды очень-очень много. И вода эта растаяла, это как раз слякоть была, снег не убирался, там снега было, если бы вы видели сколько. Сейчас они солью посыпали. А вообще снега было море», - описали место происшествия очевидцы.

Проблема с освещением во дворе дома старая, рассказал Андрей. По его словам, жильцы регулярно сталкивались с отсутствием освещения на территории.

«Здесь проблема со светом во дворе, наслышан от жильцов, проблема на протяжении лет пяти, то есть свет, то нет, то фонари спиливают», - указал москвич.

Владелец погибшей собаки сообщил о происшествии как в полицию и прокуратуру города, так и УК жилого комплекса «Высота-сервис» разными способами: при помощи формы на сайте, по электронной почте и личного заявления в компанию. Ее генеральный директор Александр Романов, в свою очередь, подчеркнул, что заявлений о событии не было, а на связь с пострадавшими фирма вышла самостоятельно.

«Сейчас мы, естественно, обесточили полностью территорию, отключили освещение. На сегодняшний день здесь абсолютно безопасно. В данный момент мы проводим работу со специализированной подрядной организацией, чтобы установить точную причину этого события, соответственно, дальше представим план ее ликвидации», - заверил гендиректор.

Он добавил, что фирма в марте 2021 года сменила собственника, поэтому на установление причины требуется больше времени. По словам  Романова, если вина за нарушение действительно лежит на УК, компания со своей стороны готова обсудить вопрос компенсации пострадавшей стороне.

Жильцы, в свою очередь, поделились собственным опытом общения с УК. По словам людей, к обращениям сотрудники компании подходят формально, что продемонстрировала в том числе и ситуация с Рэпом.

«Когда это все произошло, мы писали жалобы в УК через сайт, официально писали, что происходит. Мы просили выслать сюда электрика и замерить, что происходит. Они прислали одного человека, который при выключенном освещении, как сейчас, когда опасности нет, потыкал двухфазной отверткой, потом они скинули эти фотографии нам в чат и сказали: «нет, видите напряжения», - рассказала одна из жительниц ЖК.

Хозяин погибшего щенка подчеркнул, что компенсация ему по большому счету не нужна, он хочет, чтобы виновные понесли наказание, а власти города провели разбирательство.

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