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Более 1,5 тысячи юнармейцев выбрали военную службу своей профессией в 2021 году

17:40 10.12.2021
По словам замминистра обороны РФ Геннадия Жидко, число юнармейцев, связывающих свою судьбу с защитой Отечества, год от года будет только расти.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Свыше 1,5 тысячи юнармейцев стали курсантами военных учебных заведений в 2021 году, в том числе на военную службу поступили около 40 девушек. Об этом на пленарном заседании VII Всероссийского юнармейского слета сообщил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал-полковник Геннадий Жидко.

«Более 1,5 тысячи юнармейцев стали курсантами высших военно-учебных заведений, в том числе 37 девушек», - сообщил он.

По словам Жидко, число юнармейцев, связывающих свою судьбу с защитой Отечества, год от года будет только расти.

«Значимый рубеж, к которому все стремились, миллион юнармейцев, преодолен», - вспомнил он и недавнее вступление в ряды движения миллионного участника.

Также, по мнению Жидко, необходимо совершенствовать учебно-материальную базу, наполнять ее качественным содержимым.

«Необходимо совершенствовать учебно-материальную базу военно-патриотической работы. Для этого "Юнармия" должна в полном объеме использовать потенциал парков "Патриот" и центров "Авангард"», - подчеркнул он.

Жидко отметил, что в концепции федеральной системы подготовки граждан к военной службе с этого года дополнительно предусмотрено повсеместное создание Домов «Юнармии» и парков «Патриот».

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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