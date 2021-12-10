Академик РАН Борис Киязев погиб при ДТП в Москве

На севере Москвы автомобиль насмерть сбил академика Российской академии наук Бориса Киязева. Трагедия произошла после мелкого ДТП: Киязев вышел из машины на проезжую часть, чтобы помочь другим участникам аварии, но его сбила машина. Академику было 83 года.

«9 декабря в 20.37 на Дмитровском шоссе, не доезжая 500 метров до Северо-Восточной хорды, водитель, управляя BMW-320 I, совершил наезд на находившегося на проезжей части после мелкого ДТП пенсионера 1938 года рождения. После этого совершил наезд на стоящие на проезжей части после ДТП автомобили Skoda Octavia и Mazda 6», - говорится в сообщении московского МВД.

По данным «Комсомольской правды», Борис Киязев изучал технологии и механизации строительства и эксплуатации гидромелиоративных систем. Он выпустил более 350 научных работ. Является обладателем множества государственных наград и медалей.