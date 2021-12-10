В Ленобласти появились «световые столбы» из-за морозов

В Ленинградской области из-за наступивших морозов жители могли увидеть необычное явление - «световые столбы». В некоторых районах области температура резко снизилась до минус 24 градусов, что и привело к образованию оптического эффекта.

Подобный эффект можно наблюдать, если в воздухе образуются ледяные кристаллы, способные отражать свет. При этом, в отличие от северного сияния, «световые столбы» гораздо лучше видны невооруженным глазом, в то время как для рассмотрения сияния иногда приходится использовать специальную технику.

В 2018 году эффект «световых столбов» образовался в Нижнем Тагиле. Небесную иллюминацию жители города сначала приняли за северное сияние.