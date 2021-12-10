Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт назвал унижением для Зеленского переговоры с Байденом

Алексей Курильченко
12:34 10.12.2021
Офис украинского президента стыдливо умолчал о требованиях американского лидера соблюдать Минские соглашения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Volodymyr Zelensky, Globallookpress
Читайте нас на:

Украинский правозащитник и публицист Руслан Коцаба отреагировал на результаты переговоров американского лидера Джозефа Байдена и украинского президента Владимира Зеленского. По его мнению, диалог явно дал понять, что Украина очевидно используется странами Запада для решения собственных интересов.

«В очередной раз очередная "говорильня". Мы же понимаем, что если сам алгоритм этих так называемых переговоров предусматривал, что Зеленскому перезвонят в последнюю очередь, то есть через два дня после того, как обзвонили уже всех европейских лидеров, ну я вот даже не помню, кто из украинских президентов большее унижение на себе испытывал. Реально показали, как говорится, сверчку его шесток», - рассказал правозащитник.

При этом, отметил эксперт, на данный момент Украина стала инструментом в руках Запада, а не важным участником международного диалога.

«Мне кажется, что Зеленский и сам не рад, что попал в такую катавасию. Его используют как орудие манипуляций», - отметил публицист.

По словам правозащитника, в ходе переговоров Байден указал Киеву на требование неукоснительно соблюдать минские договоренности, пакет которых Украина игнорирует. При этом он отметил, что по итогам переговоров офис украинского лидера даже не упомянул об этом.

«Зеленский заигрался. Это очень прискорбно. Все мы здесь в Украине с оторопью смотрим, как Зеленского используют исключительно для решения своих, самое главное - экономических вопросов. То есть каждая сторона - она за себя. У России свой интерес, в Британии, США, у Евросоюза - свои. А у Украины не поймешь какой интерес», - сказал Коцаба.

Во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским американский лидер Джо Байден отметил готовность Соединенных Штатов принимать участие в мерах по укреплению доверия для продвижения минских договоренностей. Байден также подчеркнул, что Вашингтон полностью поддерживает принцип, в соответствии с которым все решения относительно судьбы Украины должны быть согласованы с Киевом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:20 В стране и мире
Путин заявил о предложении РФ расширить границы проекта «Путешествуй без COVID-19»
13:00 В стране и мире
Гаврилов назвал провокации Киева способом отодвинуть решение сложных вопросов
12:52 В стране и мире
В Минстрое предложили штрафовать за «теневую» аренду жилья
12:12 В стране и мире
Видео
ФАС сообщил о росте тарифов ЖКХ в 2022 году
13:27 В стране и мире
В Лондоне прошло заседание по делу Джулиана Ассанжа
Популярное
Путин рассказал, что в середине 90-х в кабмине РФ работали сотрудники ЦРУ в качестве советников
В МИД РФ отреагировали на слова Нуланд о Свердловске и Екатеринбурге
Байден заявил Зеленскому, что США поддерживают Минские соглашения
Диетолог определила самый полезный для печени напиток
Президент РФ заявил, что НАТО хочет превратить Россию в Московию
Видео
Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что силовые провокации Украины в Донбассе будут пресекаться
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.