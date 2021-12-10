Эксперт назвал унижением для Зеленского переговоры с Байденом

Украинский правозащитник и публицист Руслан Коцаба отреагировал на результаты переговоров американского лидера Джозефа Байдена и украинского президента Владимира Зеленского. По его мнению, диалог явно дал понять, что Украина очевидно используется странами Запада для решения собственных интересов.

«В очередной раз очередная "говорильня". Мы же понимаем, что если сам алгоритм этих так называемых переговоров предусматривал, что Зеленскому перезвонят в последнюю очередь, то есть через два дня после того, как обзвонили уже всех европейских лидеров, ну я вот даже не помню, кто из украинских президентов большее унижение на себе испытывал. Реально показали, как говорится, сверчку его шесток», - рассказал правозащитник.

При этом, отметил эксперт, на данный момент Украина стала инструментом в руках Запада, а не важным участником международного диалога.

«Мне кажется, что Зеленский и сам не рад, что попал в такую катавасию. Его используют как орудие манипуляций», - отметил публицист.

По словам правозащитника, в ходе переговоров Байден указал Киеву на требование неукоснительно соблюдать минские договоренности, пакет которых Украина игнорирует. При этом он отметил, что по итогам переговоров офис украинского лидера даже не упомянул об этом.

«Зеленский заигрался. Это очень прискорбно. Все мы здесь в Украине с оторопью смотрим, как Зеленского используют исключительно для решения своих, самое главное - экономических вопросов. То есть каждая сторона - она за себя. У России свой интерес, в Британии, США, у Евросоюза - свои. А у Украины не поймешь какой интерес», - сказал Коцаба.

Во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским американский лидер Джо Байден отметил готовность Соединенных Штатов принимать участие в мерах по укреплению доверия для продвижения минских договоренностей. Байден также подчеркнул, что Вашингтон полностью поддерживает принцип, в соответствии с которым все решения относительно судьбы Украины должны быть согласованы с Киевом.