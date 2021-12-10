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Национальные республики, ВС РФ и геноцид в Донбассе: почему повестка встречи Путина с СПЧ вышла обширной

Егор Левин
Алексей Алексеев
10:28 10.12.2021
Российский лидер прямо и открыто побеседовал с политиками и культурными деятелями, чтобы честно и подробно ответить на интересующие их вопросы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Повестка встречи российского лидера Владимира Путина с членами президентского Совета по правам человека выдалась обширной - в ней были и ситуация в Донбассе, и российская национальная политика, и отношения с Белоруссией. Глава государства в онлайн-беседе с политиками и деятелями культуры подробно ответил на актуальные и острые вопросы. Обмен мнениями получился максимально откровенным.

Так, режиссер Александр Сокуров, к примеру, поднял вопрос о национальных республиках, фактически предложив отпустить тех, кто якобы не хочет жить с Россией. Путин с его доводами не согласился, призвал с осторожностью относиться к чувствительным территориальным вопросам и «не будить лихо» подобными предложениями. Глава государства уверен, что подавляющее большинство россиян понимает, к чему это может привести. Путин также напомнил Сокурову, заявившему, что «Белоруссия находится на довольствии у Москвы», о непозволительности подобных публичных формулировок в адрес независимого государства.

Когда речь на совете зашла о Вооруженных силах РФ, президент призвал не беспокоиться и заверил, что армия прошла долгий путь развития с 90-х и с ней все в данный момент в порядке.

Журналист Кирилл Вышинский, который много лет выступал против политики Киева и отсидел за это полтора года, заговорил о Донбассе и предложил Путину узаконить понятие геноцида. Президент на это ответил, что первый шаг на пути к геноциду - русофобия.

«То, что сейчас происходит в Донбассе, мы с вами видим и хорошо знаем. Это, конечно, очень напоминает геноцид, о котором вы сказали. Здесь нужно действовать очень аккуратно, чтобы не девальвировать эти понятия. Но они должны отражать реалии происходящих событий», - сказал президент.

Темы геноцида, уже еврейского народа, также коснулись, когда журналист Николай Сванидзе поднял вопрос о судьбе «Мемориала». В настоящий момент Генеральная прокуратура добивается закрытия международной общественной организации и правозащитного центра с одноименным названием. Путин отметил, что организации, которые «Мемориал» старается защитить, на поверку оказываются включенными в список террористических и экстремистских. Тем не менее он выразил надежду на объективный суд.

Откровенный, порой острый разговор длился больше пяти часов. В конце Владимир Путин поблагодарил членов совета и отметил, что такая совместная работа остается востребованной.

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