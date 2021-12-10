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Киев: США решили активно участвовать в процессе урегулирования в Донбассе

Анна Берестовая
00:04 10.12.2021
На Украине сообщили о намерении США активно участвовать в урегулировании в Донбассе.
Киев: США решили активно участвовать в процессе урегулирования в Донбассе
© Фото: ТРК "Звезда"
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На Украине заявили, что Соединенные Штаты решили принимать активное участие в процессе урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак 9 декабря.

Согласно озвученной им информации, о таком намерении стало известно из телефонной беседы президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Ермак предположил, что американская активность может реализовываться параллельно «нормандскому формату».

«Как это будет, зависит от многих обстоятельств», - заметил он в эфире телеканала «1+1».

Как указал глава офиса Зеленского, Байден в процессе переговоров «четко дал понять», что решение о вступлении Киева в НАТО полностью зависит от украинского народа. Ермак также заметил, что в рамках беседы двух глав государств не обсуждались потенциальные компромиссы относительно интеграции Украины в НАТО, которые бы не отвечали интересам Украины.

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