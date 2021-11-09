В Минюсте РФ признали экстремистским советский документальный фильм

В Министерстве юстиции РФ включили советский фильм «Тайное и явное. Цели и деяния сионистов» 1973 года в список экстремистских материалов.

Соответствующее решение принял Сыктывкарский городской суд 5 июля 2021 года. Так, «Тайное и явное» стал 5218 по счету экстремистским материалом, включенным в список запрещенных в соответствии с российским законодательством.

«Видеозапись с названием “Тайное и явное. Цели деяния сионистов”, представляющая собой черно-белый фильм, продолжительностью от 1 часа 28 минут 01 секунды до 1 часа 28 минут 16 секунд, который начинается с изображения древних скульптур и текста на экране: “В этом фильме изложены факты..”, заканчивается изображением природы и дерева в паутине, сопровождаемых словами: “Обречено ли дерево на медленную смерть или оно отчистится от этой паутины червей?”», - значится в перечне, опубликованном на сайте Минюста.

Фильм выпустила Центральная киностудия документальных фильмов, но он считается псевдодокументальным. В нем показана преобладавшая на тот момент в СССР антисионистская точка зрения. В широком прокате картина не демонстрировалась.