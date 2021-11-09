Биткоин повторно за сутки обновил свой исторический максимум
Стоимость биткоина продолжает восстанавливаться после падения в конце весны 2021 года.
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Стоимость биткоина впервые за всю историю цифровой валюты поднялась выше 67 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные портала Coindesk на 06:44 (по московскому времени).
В ходе торговой сессии биткоин вырос на 4,69% и достиг отметки в $68,230 тысяч.
Предшествующий рекорд цены самой известной криптовалюты был установлен 9 ноября в 02:25 по московскому времени. Тогда его стоимость составляла 67,63 тысяч долларов. Еще раньше биткоин доходил до уровня 67 тысяч долларов, согласно показателям октября.