Со сборных пунктов Москвы прошла первая отправка призывников в Калининградскую область

В ходе осенней призывной кампании для прохождения военной службы по призыву со сборных пунктов Москвы и области прошли мероприятия по отправке первых 100 новобранцев в Калининградскую область.

Работа на сборных пунктах организована с соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. Специалисты РХБ защиты Западного военного округа ежедневно проводят санитарную обработку помещений сборного пункта и близлежащей территории, а также транспорта для отправки призывников к местам службы.

Перед отправкой в войска все призывники прошли обязательное тестирование на наличие коронавирусной инфекции COVID-19. Каждый из них был обеспечен военной формой, несессером, банковской картой национальной платежной системы «Мир», персональной электронной картой. На все время пути следования, новобранцы, и лица их сопровождающие, обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, дезинфицирующими растворами.

Проходить военную службу по призыву молодые люди будут преимущественно в войсках Западного военного округа.