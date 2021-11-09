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Медики ЦВО помогли более 800 пациентам с COVID-19 в Хакасии

Кира Тило
05:01 09.11.2021
Среди врачей есть инфекционисты, пульмонологи, реаниматологи и другие специалисты.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Более 800 пациентам с COVID-19 оказали медицинскую помощь военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) в медицинских учреждениях Республики Хакасия. За текущие сутки медицинским персоналом было оказана медпомощь более 110 пациентам.

За период работы врачебно-сестринских бригад в четырех медучреждениях Хакасии, военными врачами и средним медицинским персоналом проводится весь спектр необходимых медицинских мероприятий, направленный на скорейшее выздоровление пациентов. В ходе совместной работы военнослужащие делятся опытом в лечении пациентов с COVID-19, накопленным в стационарных и мобильных госпиталях ЦВО. Кроме этого, они перенимают методики и рекомендации, применяемые врачами медицинских учреждений Хакасии.

В составе врачебно-сестринских бригад военные медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи-анестезиологи, пульмонологи, и другие специалисты.

Ранее, по поручению президента РФ, министром обороны Сергеем Шойгу были даны указания командующему ЦВО оказать помощь региональным медучреждениям Хакасии в лечении больных коронавирусом.

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