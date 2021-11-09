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Биткоин взлетел в цене, обновив исторический максимум

Анна Берестовая
03:27 09.11.2021
Цена биткоина превысила предшествующий исторический максимум.
Биткоин взлетел в цене, обновив исторический максимум
© Фото: pexels.com
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Стоимость биткоина впервые за всю историю цифровой валюты поднялась выше 67 тысяч долларов. Соответствующая информация стала известна по итогам торгов на 02:25 по московскому времени на крупнейшей бирже Binance.

Это обеспечило рост в цене на 7,5 % за сутки, что позволило стоимости биткоина дорасти до 67,63 тысячи долларов. Согласно порталу CoinMarketCap, рассчитывающему среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин вырос на 7,29% - до 67,6 тысячи долларов.

Предшествующий рекорд цены самой известной криптовалюты был установлен 20 октября. Тогда его стоимость составляла ровно 67 тысяч долларов. Об этом пишет РИА Новости. Еще раньше биткоин доходил до уровня 64,85 тысячи долларов, согласно показателям апреля.

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