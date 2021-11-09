Осмотр, лечение, обход: медики ВДВ помогают бороться с COVID-19 в Тульской области

Военные медики Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения приступили к работе в ковидном госпитале, организованном на базе Тульской областной больницы, где оказывают медицинскую помощь гражданскому населению, проходящему лечение от COVID-19.

Фронт работы у военных медиков ВДВ очень обширный: от помощи в приемном покое до реанимации. В их обязанности входит назначение лечения, осмотр, измерение давления, сатурация, обход. График работы медперсонала «крылатой гвардии» составляет пять рабочих дней с двумя выходными с дневным сменами и два через два со сменным графиком работы. Практический опыт подобной работы в «красной зоне» есть у всего медицинского персонала ВДВ, прибывшего для оказания помощи.

Антиковидный госпиталь для гражданского населения области, функционирующий на базе Тульской областной больницы рассчитан на 100 коек, шесть из которых в реанимационном отделении. В настоящее время в медучреждении нет ни одного свободного места, а квалифицированного медперсонала, имеющего опыт борьбы с новой коронавирусной инфекцией остро не хватает.

Ранее президент РФ поручил оказать помощь регионам силами медицинского персонала ВС России. Во исполнение данного поручения министром обороны были отданы указания о направлении дополнительно более 100 военных медиков из состава медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Восточного, Южного и Западного военных округов, Северного флота, Ракетных войск стратегического назначения и ВДВ для оказания медицинской помощи населению Тульской области в борьбе с COVID-19.