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Путин поздравил россиян с Днем сотрудника органов внутренних дел

Анна Берестовая
00:00 10.11.2021
Президент РФ поздравил сотрудников и ветеранов МВД с профессиональным праздником.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент Российской Федерации Владимир Путин записал видеообращение к сотрудникам и ветеранам органов внутренних дел, в котором поздравил их с профессиональным праздником. Он отметил, что в этот день, 10 ноября, в стране отдается дань уважения людям, которые стоят на страже порядка и закона, выполняя трудную и рискованную работу.

Глава государства указал, что смысл деятельности сотрудников органов внутренних дел заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность и соблюдение прав граждан, охранять общественную стабильность, вести борьбу с коррупцией, произволом и насилием.

«Во все времена МВД по праву считалось ключевым звеном правоохранительной системы России, а сотрудники ведомства всегда были оплотом государственности, не жалея себя защищали Родину и граждан от внутренних угроз, участвовали в решении важнейших общенациональных задач», - высказался Путин.

Самые теплые благодарственные слова российский лидер направил ветеранам МВД, подчеркнув их мужество, высокий профессионализм и верность своему долгу. Президент также поблагодарил руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за грамотную работу, в частности включающую предпринятые ими действия по обеспечению порядка во время проведения сентябрьского Единого дня голосования и действия в рамках реализации мер против распространения коронавируса.

«Сегодня к результативности работы органов внутренних дел наши граждане предъявляют особые, повышенные требования. И от вашего отношения к службе, от профессиональных и личных качеств каждого из вас зависит, насколько оправдаются эти ожидания. Необходимо и дальше повышать эффективность работы, совершенствовать подходы в борьбе с преступностью: особенно в сфере информационных технологий, противодействия экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков», - заметил лидер РФ.

Он отметил необходимость направить системную работу на охрану правопорядка, повышение уровня защищенности населения, а также усиление безопасности на дорогах и предупреждение нарушений - в первую очередь среди несовершеннолетних и молодых граждан. Президент добавил, что государство со своей стороны, как и прежде, будет делать все необходимое для укрепления правовых и социальных гарантий сотрудников МВД и повышения престижа службы в ведомстве.

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