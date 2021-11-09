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В Госдуме попросили Бастрыкина взять под контроль дело об избиении школьника в Хабаровском крае

Кира Тило
23:02 09.11.2021
В конце октября подростка жестоко избили и выложили видео драки в Сеть.
В Госдуме попросили Бастрыкина взять под контроль дело об избиении школьника в Хабаровском крае
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина просит главу СК РФ Александра Бастрыкина взять под личный контроль расследование уголовного дела по факту жестокого избиения школьника в Хабаровском крае.

«Комитет по вопросам семьи, женщин и детей просит Вас взять под личный контроль расследование возбужденного Ванинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю уголовного дела по факту совершения покушения на убийство. Подросток 14 лет жестоко избил ровесника, нанося удары ногами и руками по голове потерпевшего», - говорится в письме.

Также известно, что Останина просит Бастрыкина сообщить, какие меры будут приняты в отношении человека, который снимал избиение и выложил видео в Сеть.

«Просим Вас, уважаемый Александр Иванович, дать поручение провести всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего. Будем признательны за информирование Комитета о ходе и результатах проверки», - цитирует обращение РИА Новости.

По данным СК, 30 октября подросток нанес удары своему ровеснику на территории заброшенного детского сада, в то время как еще один человек снимал произошедшее на видео. 

«По версии следствия, 30 октября 2021 года 14-летний подросток в дневное время на территории заброшенного детского сада в г. Советская Гавань Хабаровского края нанес ранее знакомому парню такого же возраста множество ударов руками и ногами. Процесс избиения был снят одним из присутствующих, после чего размещен в сети Интернет. Молодой человек задержан органами следствия, с ним проводятся следственные действия», - говорится на сайте регионального отделения СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство). Помимо этого, СК организовал проверку в отношении должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по ч.1 ст. 293 УК РФ (Халатность). 

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