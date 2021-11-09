«Панцирь-С» и «Бук-М2» сил ПВО Сирии уничтожили шесть израильских ракет
«Панцирь-С» и «Бук-М2» сил ПВО Сирии уничтожили шесть израильских ракет.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Панцирь-С» и «Бук-М2» сил ПВО Сирии уничтожили шесть израильских ракет
«Панцирь-С» и «Бук-М2» сил ПВО Сирии уничтожили шесть израильских ракет.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ДPУГИХ CMИ
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