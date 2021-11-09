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Полицейский погиб в КЧР при задержании подозреваемого в краже

Кира Тило
21:19 09.11.2021
В ходе операции преступник оказывал сопротивление и стрелял из ружья.
Полицейский погиб в КЧР при задержании подозреваемого в краже
© Фото: Пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике
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Сотрудник полиции погиб при задержании подозреваемого в краже в Карачаево-Черкесии. В ходе операции преступник оказал сопротивление и стрелял по полицейским из ружья, передает МВД России. 

«32-летний местный житель, подозреваемый в краже, оказал в ходе задержания вооруженное сопротивление и открыл стрельбу из ружья „Сайга“ по сотрудникам МО МВД России „Карачаевский“. В результате оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Ануар Башкаев погиб на месте. Второй оперативник получил огнестрельные ранения ног», - говорится в сообщении.

Также известно, что ответным огнем нападавший был ликвидирован. На место происшествия выезжал министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии полковник полиции Олег Мальцев. По факту произошедшего проводится проверка.

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