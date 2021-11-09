Полицейский погиб в КЧР при задержании подозреваемого в краже

Сотрудник полиции погиб при задержании подозреваемого в краже в Карачаево-Черкесии. В ходе операции преступник оказал сопротивление и стрелял по полицейским из ружья, передает МВД России.

«32-летний местный житель, подозреваемый в краже, оказал в ходе задержания вооруженное сопротивление и открыл стрельбу из ружья „Сайга“ по сотрудникам МО МВД России „Карачаевский“. В результате оперуполномоченный уголовного розыска лейтенант полиции Ануар Башкаев погиб на месте. Второй оперативник получил огнестрельные ранения ног», - говорится в сообщении.

Также известно, что ответным огнем нападавший был ликвидирован. На место происшествия выезжал министр внутренних дел по Карачаево-Черкесии полковник полиции Олег Мальцев. По факту произошедшего проводится проверка.