Служба на переднем крае: как проходят тренировки ВС САР на границе с Идлибской зоной деэскалации

На границе с Идлибской зоной деэскалации новый тренировочный день. Солдаты уже с трудом отличают огневую подготовку от реальных боевых ситуаций: занятия на полигонах и броски по тревоге на фронт смешались воедино. Здесь все давно привыкли спать и есть, не расставаясь с оружием. Так устроена служба на переднем крае.

Штурмовые подразделения учатся воевать во втором эшелоне обороны стратегически важного района. Противник совсем близко и регулярно напоминает о себе - сирийские стрельбища в зоне поражения артиллерии боевиков.

Это не обычная тренировка на полигоне. Бойцы отрабатывают оборону фактически на своих боевых позициях, поэтому солдаты усовершенствуют навыки тактической подготовки прямо на своих расчетных местах.

Рота проходит полосу препятствий и действует группами на улицах заброшенного города. По ту сторону фронта хорошо слышат и видят, с какой интенсивностью готовят солдат. Своего рода предупреждение о том, что на сирийские позиции боевикам соваться не стоит.

«Мы выполняем задачи по восстановлению мирной жизни на территории Сирии. Наша цель - освободить страну от незаконных вооруженных формирований и в дальнейшем, от оккупантов. Мы все время в боевой готовности. Это значит, что врасплох нас не застанут, мы готовы отразить нападение в любой момент», - указал командир танкодрома Усама Муххамад.

Это особенное подразделение, в нем служат добровольцы. В одном окопе наглядно срез сирийского общества, мужчины от 18 до 45: интеллигентного вида боец в американских очках целится из АКМ, вчерашний хозяин кондитерской лавки бежит с пулеметом в учебную атаку.

Сирийская армия многому научилась на этой войне, в том числе у противника. Обе стороны активно используют пикапы, похожие на машины постапокалипсиса - кустарно обшитые броней, с зенитной установкой в кузове. Мобильность и огневая мощь - это грозное оружие часто решает исход боя в пустыне.

Очередной тренировочный день заканчивается. Штурмовые подразделения сегодня испытали различные тактики боя - в городе и на открытой местности. Офицеры, подводя итог учений, высоко оценили мотивированность солдат.

«У наших бойцов - высокий моральный дух. Они готовы пожертвовать собой в бою, отдать свою жизнь. Это показали стычки с террористами, где все у нас остались в строю, никто не дрогнул и не бросил товарищей», - рассказал начальник артиллерии 5 ДШК, бригадный генерал Наждат Руми.

На практике излишний героизм на передовой не приветствуется. За время войны сирийские командиры научились беречь солдат, особенно если в бой идут добровольцы.