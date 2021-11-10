Вопросы истории Вопросы истории Оборона мертвецов: как история крепости Осовец повторилась с гарнизоном Ягунова Игорь Свеженцев Егор Левин Керченско-Феодосийская операция советских войск началась в декабре 1941 года, и полковник Павел Ягунов встал во главе свежесформированного сводного отряда для сдерживания гитлеровцев - это стало самым сложным делом его жизни. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Легенды армии Ягунов для статьи Читайте нас на: Павел Ягунов родился в Мордовии в селе Чеберчина. После окончания сельской школы работал разносчиком писем и документов, в 1919 году ушел в Красную Армию добровольцем и вступил в партию большевиков. Участвовал в боях с Деникиным, сражался на Закаспийском фронте с басмачами, остался в армии и после Гражданской войны. Командовал полком. В июле 1938 года был арестован по ложному доносу в пособничестве шпионажу в пользу Польши. Но позднее был реабилитирован и восстановлен в звании после письма Ворошилову. В деле разобрались, обвинения сняли и направили Ягунова в Баку командовать пехотным училищем. Но это ли было самым тяжелым моментом в его боевой карьере? © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Керченско-Феодосийская десантная операция советских войск началась 26 декабря 1941 года освобождением Керчи и Керченского полуострова. Но дальнейшие попытки 1942 года прорыва на территорию остального Крыма успеха не имели - гитлеровцы были готовы к контрнаступлению. Тогда в Аджимушкае сформировали сводный отряд - для сдерживания сил противника. На тот момент начальник отдела боевой подготовки Крымского фронта полковник Павел Ягунов получил приказ возглавить новое формирование. «14 мая отряды в поселке Аджимушкай вступают в бой, а 16-17 мая они попадают в окружение. 18 мая, исчерпав все методы наземной борьбы и не получая приказ на отход, на отступление, на эвакуацию, отряды спускаются в каменоломни», - рассказывает директор Музея истории Аджимушкайских каменоломен Ростислав Турусов. 21 мая 1942 года полковник собрал военный совет из попавших в окружение офицеров. Сообща они решают сформировать полк обороны Аджимушкайских каменоломен имени товарища Сталина. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Ягунов проявил незаурядные организаторские способности: произвел учет комсостава и бойцов, на основании списков раздал личные знаки - пропуска для предъявления при движении внутри каменоломен; на всех выходах из них, а их было 30, поставил часовых; весь личный состав гарнизона был разделен на три стрелковых батальона, организованы штаб, служба связи и тыла, развернут госпиталь. Центральные Аджимушкайские каменоломни - это обширные подземелья, где могут укрыться несколько тысяч человек. Однако в экстремальных условиях тьмы и постоянного холода. С 18 по 24 мая 1942 года в районе каменоломен шли ожесточенные бои. Бойцы подземного гарнизона делали вылазки и атаковали, а немцы при помощи танков и бронетранспортеров загоняли их обратно под землю. Но своими активными действиями защитники каменоломен постоянно беспокоили врага. И фашисты решили ликвидировать их во что бы то ни стало, и в ночь на 25 мая пустили в подземелья ядовитый дым. Машины перестали работать только к вечеру, но сами атаки продолжались еще несколько недель. К ним аджимушкайцы подготовились: из ракушечника построили стены, заткнули зазоры - отсекли специальные комнаты, в которых можно было укрыться от газа. Когда он перестал быть для солдат смертоносным, немцы предприняли попытку заморить их жаждой и начали простреливать подходы к двум близлежащим источникам. Тогда осажденные решили пробить ход к одному из них. Он просуществовал некоторое время, но и его позже подорвали гитлеровцы. В итоге советские воины выкопали собственные колодцы, один из которых был найден в 2000 году. Следующим шагом немцев стало обрушение сводов каменоломен. Черные от копоти факелов, травленные газом, изнывающие от жажды, ежедневно ожидающие взрывов немецких зарядов над головой, бойцы тем не менее не падали духом. Полковник Ягунов постоянно обходил позиции, подбадривал, внушал им оптимизм и веру в победу. Дисциплину и порядок при этом он обеспечивал жесткими методами, беспощадно пресекая попытки дезертирства или нарушений воинского устава. Однако силы подземного гарнизона постепенно иссякали. Бойцам катастрофически не хватало вооружения и боеприпасов. Но и немецкое командование было озабочено возможным ударом из-под земли, поэтому держало свои войска. Пока держался осажденный Севастополь, бойцы подземного гарнизона знали, что они не одни на крымской земле, и есть надежда. Но 3 июля 1942 года Севастополь пал, это стало страшным ударом, и весь боеспособный состав полковника Ягунова в ночь на 9 июля вышел на поверхность. Тогда удалось отбить у противника поселок, и целые сутки Аджимушкай был в руках наших бойцов. Но сил и боеприпасов удерживать его у них не было, и бойцы снова отступили в каменоломни, захватив немецкие боеприпасы. При осмотре трофеев Ягунов обратил внимание на гранату странной конструкции, и, взяв ее в руку, услышал щелкнувший звук. Поняв, что граната взвелась, он тут же накрыл ее собой. Полковник Ягунов погиб на месте. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Из бортов грузовой машины ему сколотили гроб. Похоронили командира с воинскими почестями. Внезапная гибель полковника стала тяжелейшим ударом по моральному состоянию и боевому духу аджимушкайцев. Предположительно, свой последний бой они провели 30 октября 1942 года. Немногие выжившие попали в плен в состоянии полного физического истощения. «В плен были взяты семь человек, это были холодные, голодные, истощенные, полуслепые люди. Среди них был командир гарнизона, подполковник Бурмин, он скончался в концлагере. Был старший батальонный комиссар Парахин - зверски затравлен собаками в застенках Симферопольского гестапо. Была даже единственная девушка - Валентина Кохан. Расстреляна при чистке Симферопольской тюрьмы в ноябре 1943 года. Из последних семерых, которые были от начала обороны и до самого ее завершения, в живых никого не осталось», - рассказал директор Музея истории Аджимушкайских каменоломен Ростислав Турусов. Но гитлеровцы так и не смогли заставить подземный гарнизон капитулировать. Подвиг полковника Павла Ягунова долгие годы не был никак отмечен. Лишь 5 мая 1990 года Указом Президента СССР № 115 он был награжден орденом Красного Знамени посмертно. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Прах героя торжественно перезахоронили в братской могиле в центральном сквере поселка Аджимушкай. В одной из записок, найденных в каменоломнях, есть строки, которые мог написать о себе и Павел Ягунов: «Я не большой важности человек. Я только коммунист-большевик и гражданин СССР. И если я уже умер, так пусть помнят и никогда не забывают наши дети, братья, сестры и родные, что эта смерть была борьбой за коммунизм, за дело рабочих и крестьян. Война жестокая и еще не кончилась. А все-таки мы победим! 28 мая 1942 год». © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Смотрите новый выпуск документального сериала «Легенды армии с Александром Маршалом» о легендарном командире на сайте телеканала «Звезда», в приложении SMART.TV и на канале в Youtube. В нем будет рассказ не только о подвиге защитников Керчи, но и пути молодого военного, которому предстояло стать их главным командиром. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика