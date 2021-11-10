Оборона мертвецов: как история крепости Осовец повторилась с гарнизоном Ягунова

Керченско-Феодосийская операция советских войск началась в декабре 1941 года, и полковник Павел Ягунов встал во главе свежесформированного сводного отряда для сдерживания гитлеровцев - это стало самым сложным делом его жизни.
Павел Ягунов родился в Мордовии в селе Чеберчина. После окончания сельской школы работал разносчиком писем и документов, в 1919 году ушел в Красную Армию добровольцем и вступил в партию большевиков. Участвовал в боях с Деникиным, сражался на Закаспийском фронте с басмачами, остался в армии и после Гражданской войны. Командовал полком. В июле 1938 года был арестован по ложному доносу в пособничестве шпионажу в пользу Польши. Но позднее был реабилитирован и восстановлен в звании после письма Ворошилову. В деле разобрались, обвинения сняли и направили Ягунова в Баку командовать пехотным училищем. Но это ли было самым тяжелым моментом в его боевой карьере?
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