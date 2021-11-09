Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Пандемия привела к небывалому нашествию крыс на Нью-Йорк

Светлана Иванова
17:30 09.11.2021
Беспрецедентный рост популяции грызунов связали с пандемией коронавируса.
Пандемия привела к небывалому нашествию крыс на Нью-Йорк
© Фото: Artur Cupak, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

Более 21 000 звонков с жалобами на крыс поступило на телефонную линию Нью-Йорка за прошлую среду. Как сообщает The New York Times, в 2019 году за аналогичный период этот показатель находится на уровне 15 000.

Газета отмечает, что проблема с грызунам в «Большом яблоке» существует давно, однако за последний финансовый год число осмотров специалистов по выявлению грызунов практически удвоилось. Более того, в 2021 году зафиксировали 15 случаев лептоспироза, который обычно передается с мочой крыс. Это бактериальное заболевание может привести к серьезным повреждениям печени и почек. Один заболевший горожанин в итоге умер из-за лептоспироза.

Нашествие крыс в Нью-Йорке объясняют пандемией коронавируса: после закрытия ресторанов грызуны стали чаще выходить на улицы в поисках пищи. При этом в водостоках и на улицах города оказалось полно мусора из-за сокращения бюджета Департамента санитарии. Запертые во время локдауна в домах люди также копили бытовые отходы. Усугубили ситуацию и летние террасы.

Росту популяции крыс поспособствовало и более влажное, чем обычно, лето. По словам доцента биологических наук в Университете Фордхэма Джейсона Мунши-Саута, грызуны достигли своего годового пика численности в городе же в октябре.

Обозреватель материала подчеркивает, что с наступлением холодов проблема с крысами станет менее острой, однако весной все вновь вернется на свои круги, если отношение властей к проблеме не изменится кардинально.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:03 В стране и мире
Видео
В Ульяновске полыхает склад на площади более 4 тысяч «квадратов»
16:30 В стране и мире
Видео
Полиция допросила подозреваемого в убийстве бойца СОБРа в Петербурге
15:38 В стране и мире
Путин обсудил с Лукашенко ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе
15:26 В стране и мире
Обвиняемый в убийстве студенток в Гае признался в совершении еще одного изнасилования
12:48 В стране и мире
Видео
Кремль высказался о ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Популярное
Видео
Вертолет МЧС России эвакуировал пять человек с контейнеровоза в Приморье
В бундестаге оценили роль Украины и Польши в сертификации «Северного потока - 2»
Видео
Педиатр назвала специфический симптом COVID-19 у детей
Видео
Ножи спецподразделений разрезали пулю в полете: уникальные кадры испытаний
Видео
Самую ядовитую змею в мире нашли в домашнем бассейне
Раскрыта тайна гробницы одного из величайших рыцарей Средневековья
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.