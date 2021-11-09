Пандемия привела к небывалому нашествию крыс на Нью-Йорк

Более 21 000 звонков с жалобами на крыс поступило на телефонную линию Нью-Йорка за прошлую среду. Как сообщает The New York Times, в 2019 году за аналогичный период этот показатель находится на уровне 15 000.

Газета отмечает, что проблема с грызунам в «Большом яблоке» существует давно, однако за последний финансовый год число осмотров специалистов по выявлению грызунов практически удвоилось. Более того, в 2021 году зафиксировали 15 случаев лептоспироза, который обычно передается с мочой крыс. Это бактериальное заболевание может привести к серьезным повреждениям печени и почек. Один заболевший горожанин в итоге умер из-за лептоспироза.

Нашествие крыс в Нью-Йорке объясняют пандемией коронавируса: после закрытия ресторанов грызуны стали чаще выходить на улицы в поисках пищи. При этом в водостоках и на улицах города оказалось полно мусора из-за сокращения бюджета Департамента санитарии. Запертые во время локдауна в домах люди также копили бытовые отходы. Усугубили ситуацию и летние террасы.

Росту популяции крыс поспособствовало и более влажное, чем обычно, лето. По словам доцента биологических наук в Университете Фордхэма Джейсона Мунши-Саута, грызуны достигли своего годового пика численности в городе же в октябре.

Обозреватель материала подчеркивает, что с наступлением холодов проблема с крысами станет менее острой, однако весной все вновь вернется на свои круги, если отношение властей к проблеме не изменится кардинально.