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Глухонемой правнук Сталина оказался на улице после конфликта с отцом

Светлана Иванова
17:41 09.11.2021
Пресс-атташе Селима Бенсаада утверждает, что его отец, выходец из Алжира Хосин Бенсаад, сменил замки в квартире в Москве, где прописан Селим.
© Видео: Вадим Горжанкин © Фото: Вадим Горжанкин
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Правнук советского вождя Иосифа Сталина Селим Бенсаад вынужден ночевать в собственном автомобиле после конфликта с отцом Хосином Бенсаадом, сообщил «Звезде» пресс-атташе Селима Вадим Горжанкин. По его словам, глухонемой правнук Сталина фактически остался бездомным.

Представитель Селима Бенсаада утверждает, что его отец, выходец из Алжира Хосин Бенсаад, сменил замки в квартире в Москве, где прописан Селим.

Горжанкин также привел слова защищающей интересы Селима адвоката Юлии Вербицкой-Линник, которая утверждает, что на ее подзащитного оказывается систематическое физическое и психологическое давление в виде угроз и физического насилия.

«Его пытаются лишить прав на квартиру путем признания недееспособным в судебном порядке. Также отец уже завладел частью архива и культурными ценностями семьи Сталина», - цитирует Горжанкин Вербицкую-Линник.

По данным фактам подготовлено соответствующее обращение в МВД и Следственный комитет, уточнили представители Селима. Они добавили, что конфликт между правнуком Сталина и его отцом существует давно, однако отношения родственников ухудшились после выхода книги Ланы Паршиной в соавторстве с Селимом Бенсаадом о семье Джугашвили.

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