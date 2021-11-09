«Русские Витязи» вылетели в Эмираты для участия а Dubai Airshow

Экипажи авиагруппы высшего пилотажа «Русские Витязи» на новейших истребителях Су-30СМ выполняют перебазирование в Объединенные Арабские Эмираты для участия в международном авиасалоне Dubai Airshow 2021. Об этом сообщает Минобороны России.

Перелет из подмосковной Кубинки проходит с промежуточной посадкой. Помимо истребителей, задействован и самолет военно-транспортной авиации Ил-76. В нем доставляются инженерно-техническое имущество и специалисты инженерно-авиационной службы.

На авиасалоне экипажам ВКС предстоит выполнить полеты звеном и продемонстрировать сверхманевренные возможности Су-30СМ. Пилоты покажут групповые фигуры высшего пилотажа - «петлю Нестерова», «бочку», «вираж», а также парный, одиночный и встречный пилотаж. Также будут продемонстрированы фигуры «зеркало» и «колокол», роспуск, а также проход на малой высоте и на предельно малой скорости.

Авиасалон Dubai Airshow 2021 пройдет в городе Дубай с 14 по 18 ноября.