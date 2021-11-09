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Звезда «В бой идут одни старики» уволился после обвинений в домогательствах на Украине

Светлана Иванова
11:07 09.11.2021
Ранее 75-летнего народного артиста Украины обвинили в домогательствах к студенткам университета имени Карпенко-Карого.
Звезда «В бой идут одни старики» уволился после обвинений в домогательствах на Украине
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости
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Советский и украинский актер Владимир Талашко, известный по фильмам «В бой идут одни старики», «Капитан Немо», «Русь изначальная» написал заявление об увольнении из киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Ранее 75-летнего народного артиста Украины обвинили в домогательствах к студенткам. Об увольнении Талашко сообщила актриса Виктория Муштей на своей странице в Facebook.

«Битва выиграна. Талашко написал заявление по собственному желанию и преподавать в университете не будет. Теперь есть прецедент официального расследования харасмента в творческом вузе и успешная его развязка», - написала Муштей.

 Она подчеркнула, что в университете ведет работу группа по расследованию домогательств, которая пытается «затянуть процесс и по-тихому замять вопрос».

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало служебное расследование из-за обвинений актера в домогательствах к студенткам. Сам Талашко отверг все обвинения.

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