Штурмовики Су-25СМ прошлись огнем пушек и ракет по «врагу» в горах Северного Кавказа

Экипажи штурмовиков Су-25СМ во время учений на одном из полигонов на Северном Кавказе уничтожили заглубленный командный пункт условного противника.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, экипажи совершенствовали навыки пилотирования в горах и при неблагоприятной погоде.

«В составе боевого звена экипажи самолетов Су-25СМ преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек», - говорится в сообщении.

К полетам было привлечено около 200 летчиков и техников, а также специалистов наземных обеспечивающих служб.

Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Су-25 создавался как самолет для полномасштабной войны, который мог бы вести наступление вместе с армией, не завися от аэродромов. Именно этим обусловлено то, что он может использоваться с грунтовых полос. В случае экстренной ситуации Су-25 способен использовать вместо керосина обычный бензин или дизельное топливо.

Штурмовик является в целом высокозащищенным самолетом, на системы обеспечения боевой живучести приходится 7,2% нормальной взлетной массы, или 1 050 кг. Пилот практически полностью защищен от обстрела из любого ствольного оружия калибром до 12,7 мм, а по наиболее опасным направлениям - калибром до 30 мм.

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, находясь даже на значительном удалении от заданной цели. Все, что требуется боевому летчику, - это точные координаты объекта.