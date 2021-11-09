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Песков: Кремль не располагает информацией о встрече Путина и Байдена до конца года

Кира Тило
00:20 09.11.2021
Также Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к нормандским переговорам, но «у коллег пока проблемы с документами».
Песков: Кремль не располагает информацией о встрече Путина и Байдена до конца года
© Фото: Guo Chen XinHua Globallookpress
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Кремль не располагает информацией об очной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца этого года. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее в Белом доме сообщили, что не владеют информацией о встрече.

«Мы тоже не располагаем информацией об очной встрече до конца года», - сказал Песков.

Также он отметил, что Россия готова к переговорам в «нормандском формате», однако для этого нужны документы, а с этим у западных коллег «пока проблема».

«Россия готова к встрече министров и саммиту. Об этом говорил Путин Меркель (и.о. канцлера ФРГ - прим. ред.) и Макрону (президент Франции - прим. ред.). Нужно просто заранее подготовить документ, отражающий совместные понимания. С этим у наших коллег пока проблема», - цитирует Пескова РИА Новости.

Предыдущая очная встреча двух президентов была летом этого года. Историческая встреча двух президентов прошла 16 июня на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры заняли почти пять часов и состояли из встречи в узком составе и беседы в расширенном составе. 

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