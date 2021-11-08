Бывший министр энергетики Сергей Шматко умер от COVID-19
Бывший министр энергетики Сергей Шматко умер 7 ноября от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.
«От имени Министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена Общественного совета Минэнерго России С.И. Шматко», - приводятся в сообщении на сайте Минэнерго слова Шульгинова.
Отмечается, что Шматко скончался в возрасте 55 лет.
Сергей Шматко возглавлял Минэнерго РФ с 2008 по 2012 год. В 2013-м его назначили на должность специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики.