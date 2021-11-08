В стране и мире Бывший министр энергетики Сергей Шматко умер от COVID-19 Кира Карон Отмечается, что Шматко скончался 7 ноября. © Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости Читайте нас на: Бывший министр энергетики Сергей Шматко умер 7 ноября от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. «От имени Министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена Общественного совета Минэнерго России С.И. Шматко», - приводятся в сообщении на сайте Минэнерго слова Шульгинова. Отмечается, что Шматко скончался в возрасте 55 лет. Сергей Шматко возглавлял Минэнерго РФ с 2008 по 2012 год. В 2013-м его назначили на должность специального представителя президента России по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика