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Тонны взрывчатки, 500 единиц техники: корреспондент «Звезды» описал масштаб стройки БАМа

Егор Левин
Максим Низкодубов
10:00 08.11.2021
Как рассказал Максим Низкодубов, все подрывные работы ведутся со строжайшим соблюдением техники безопасности, а ввести в эксплуатацию новую ветку планируется в 2024 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные железнодорожники разрабатывают новые карьеры при строительстве Байкало-Амурской магистрали. Проект федерального масштаба, пропускная способность резко возрастет, что придаст импульс развитию экономики Дальнего Востока и всей страны. Корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов вышел на связь из штаба Восточного округа и рассказал, как продвигается строительство и какие инструменты используют военные железнодорожники.

По его словам, рельеф местности осложнен большим количеством горных пород, поэтому приходится применять кумулятивные заряды, которыми их подрывают. На местах взрывов остаются аккуратные шурфы, откуда военные железнодорожники получают грунт определенных фракций, который далее применяют при отсыпке участков будущего железнодорожного полотна.

«Все подрывные работы ведутся со строжайшим соблюдением техники безопасности. Для проживания рабочих есть все необходимые условия: отапливаемые модульные дома, банно-прачечные комплексы, передвижные бани и даже полевые хлебозаводы. Для реконструкции магистрали привлечено более 1 000 военнослужащих и задействовано более 500 единиц техники различного типа. Ввести в эксплуатацию новую ветку БАМа планируется в 2024 году», - сообщил корреспондент.

Там же, в Амурской области, в эти дни также проходят обучение основам конной подготовки курсанты Дальневосточного общевойскового командного училища. Это необходимо им для решения потенциальных будущих боевых задач. По долгу службы они могут попасть в разные точки России и мира, где кони могут быть единственным видом транспорта. Еще один этап их обучения - использование животных для перевозки грузов и совершения маршей в сложной по рельефу местности. Курсантские занятия проходят на полигоне Белогорьевский в Амурской области.

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