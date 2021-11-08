Лучший медиа-ас: корреспондент «Звезды» победила в этапе конкурса Минобороны России

Корреспондент телеканала «Звезда» Надежда Котормус одержала победу в окружном этапе конкурса Минобороны России «Медиа-АС-2021». В нем она соревновалась в профессиональном мастерстве с сотрудниками СМИ, освещающими деятельность армии и флота.

Надежда завоевала награду в номинации «Прорыв» и получила поздравления от командующего войсками Центрального военного округа. Сама корреспондент призналась, что признание не только коллег, но и военных, на телеканале о которых она работает, значит еще больше, потому что армейская отрасль - «сложная, с суровыми регламентами».

Вместе с призами и цветами Котормус также проехалась на танке и БТР по полигону - для настоящего военного медиа-аса это гораздо ценнее. Для победителей конкурса устроили особый пресс-тур на танкодром: лауреаты конкурса, в основном представительницы прекрасного пола, оценили новую экипировку танкистов и мощь боевых машин.