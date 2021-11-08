День народного единства: чем запомнился визит Путина в Крым

Почетный караул, цветы и оркестр в память о жертвах Гражданской войны. В Севастополе президента РФ Владимира Путина приветствуют моряки-черноморцы. Именно здесь, на Крымской земле, невозможно не вспомнить о примирении и воссоединении. Чтобы встретить День народного единства город-герой подходит, как никакое другое место.

Самые жестокие испытания стране принес двадцатый век. В память о жертвах гражданской войны в Севастополе весной был открыт особый мемориал. На скалистом берегу Карантинной бухты возвышается фигура Матери-России. В образе сестры милосердия она призывает участников того жестокого народного противостояния к примирению.

«Были периоды, когда это единство, единство нашего народа, подтачивалось тяжелейшими историческими событиями... Крымская земля, политая кровью русских солдат, хранит память и боль тех событий», - указал президент.

Сегодня этот мемориал призван преодолеть раскол и восстановить историческую справедливость. Но и не дать забыть прошлое, чтобы не повторить былых ошибок. Трагедией вековой давности стал Русский исход, когда отсюда, с крымских берегов, сотни тысяч наших сограждан навсегда покинули Родину. И именно сюда - на берег, где сейчас расположился мемориал примирения, эмигранты бросали прощальный взгляд. В память о них в том числе президент призвал помнить простые ценности Дня народного единства.

«Это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их ратных подвигов и выдающихся свершений, стремление быть преданными гражданами своей страны, трудиться ради ее развития, ради блага наших людей... Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму», - отметил Владимир Путин.

Отсюда же, из Крыма, Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в заседании высшего госсовета Союзного государства.

Символично, что заседание проходит в День народного единства, который символизирует любовь к Родине и дух единения. У двух стран и история, и ценности общие. Мы не просто соседи - союзники. А наши взаимоотношения, как отметил Владимир Путин, выстроены на принципах взаимного уважения. Россия - главный деловой партнер для Белоруссии и по-настоящему братская республика. А впереди новые масштабные проекты.

«Сегодня заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства имеет действительно важное значение. Нам предстоит принять целый ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление российско-белорусской интеграции в экономике, в политике, в военной сфере», - это слова российского лидера.

О том же говорит и глава Белоруссии Александр Лукашенко.

«Союзное государство для Белоруссии - приоритет из приоритетов. Вместе мы создали уникальную интеграционную модель, благодаря которой обеспечиваются равные права белорусов и россиян, углубляется экономическое взаимодействие. Мы активно сотрудничаем по различным направлениям и нацелены на дальнейшее расширение союзной интеграции, защищаем единые для наших братских народов исторические и моральные ценности», - высказался со своей стороны белорусский президент.

На заседании президенты России и Белоруссии утвердили принятые на встрече в Москве 28 союзных программ. Союзные программы охватывают макроэкономическую, промышленную, аграрную политику, общие правила конкуренции, единый транспортный рынок. Расширяется общая транспортная инфраструктура, запускаются наукоемкие проекты.

Сейчас в Белоруссии работают без малого 2400 российских компаний. Особое внимание - вопросам безопасности. Региональная группировка войск Союза является надежным щитом безопасности не только для двух стран-союзниц, но и для всего постсоветского пространства.

Лидеры договорились усиливать и наращивать эту группировку в будущем. Одним из важнейших моментов этого заседания было утверждение новой военной доктрины Союзного государства. По словам президента России, стабильность на границе двух стран приобретает особое значение.

«Очень важно обеспечить более тесное взаимодействие между российскими и белорусскими министерствами и ведомствами. Конечно, повышается роль постоянного комитета Союзного государства. При этом, особое значение приобретает задача формирования на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств», - обозначил глава РФ.

По словам Путина, Россия будет продолжать оказывать помощь братскому белорусскому народу. Глава государства отметил, что в этом нет никаких сомнений. В конце встречи белорусский президент посетовал, что давно не был в Крыму. Президент Белоруссии Александр Лукашенко давно собирается на полуостров. Да и приглашение от российской стороны у него есть. Остается только дождаться удобного случая. Сейчас с этим есть сложности - жалуется Лукашенко - Украина закрыла небо для полетов.

«Украина закрыла для Белоруссии, вы знаете, небо, и мы никак не можем попасть через Украину в Крым. А там у нас и собственность, и другие есть проблемы. И вот Владимир Владимирович мне все обещал-обещал, что с собой возьмет в Крым, покажет новинки, что там нового сделано. Ну, если не в Крыму уже, то, может, в Питер съездим, на Родину посмотрим. Это я так, для разрядки напряженности. Но, в этой шутке есть доля только шутки», - признался Лукашенко.

Пандемия коронавируса стала угрозой здоровью и жизни миллионов людей по всему миру и сильно ударила по экономике стран. Сейчас для многих государств интеграция - один из способов преодолеть кризис и восстановиться от потерь. Владимир Путин еще раз отмечает, что именно экономическая связь поможет союзницам России и Белоруссии преодолеть эти непростые времена вместе.