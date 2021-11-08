При помощи российских военных в Сирии закрылся тридцатый лагерь для беженцев

В маленькой комнате все эти годы ютились десять человек. Абдель Карим проводит экскурсию по уже бывшему лагерю беженцев и рассказывает свою историю. Уехали из Идлиба, когда власть там захватили боевики, долго скитались, но потом сирийские управленцы разместили сразу 50 обездоленных семей в здании средней школы в Хаме. Несколько лет тут в тесноте маленьких классов жили больше 300 человек.

«Мы оказались в этом месте из-за террористов. Огромное спасибо сирийскому государству, что сначала приютили нас, а теперь и нашли новое место, где жить», - отметил беженец Абдель Карим Аллуж.

Превратить обычную школу в лагерь беженцев было непросто. В классах жили, в туалетах сделали умывальники, под кухню переделали кабинет химии. Доска так и осталась висеть, а использовавшиеся для пищи столы когда-то предназначались для промывания реактивов.

С детьми в таких условиях было особенно сложно. А их у семейства восемь: два мальчика и шесть девочек. Причем трое родились уже здесь, в лагере.

«Чтобы снять свое жилье нужно 200 тысяч лир, а у нас нет такой возможности. Мой муж работает на заводе по производству лекарств, но все, что он зарабатывает, уходит на еду. Мы не можем себе позволить снять дом за такие деньги», - призналась беженка Хада Аллуж.

Беженцам из Идлиба до сих пор возвращаться некуда. Некоторые части провинции по-прежнему контролируется боевиками. Остальные уже переехали. Но теперь и семья Аллуж готовится к новоселью. При содействии Центра по примирению враждующих сторон в Сирии им выделили отдельную квартиру.

«Мы рады, что переезжаем в новые условия, нас все-таки восемь детей в семье и шестеро - девочки. Нам нужна отдельная комната. А еще мы хотим ходить в школу, и наконец-то сможем нормально учиться», - объяснила Хада.

Российские военные помогают и с переездом. Небогатые пожитки отправляются в автобус. И вот лагерь беженцев - уже тридцатый по счету - официально закрывается.

«Это последняя семья, которая покинула лагерь беженцев в провинции Хама. Событие особенно знаменательно тем, что это 30 лагерь, закрытый на территории Сирии. Работа по дальнейшему закрытию будет продолжена совместно с сирийскими правительством и российскими вооруженными силами», - указал представитель ЦПВС Владимир Морозов.

Как сообщил глава департамента социальных дел и трудоустройства города Камаль Мухаммед Рамадан, теперь школе смогут вернуть первоначальный облик. Благодаря этому в здании, как и в прошлом, смогут получать образование 1500 учеников.

Лагеря беженцев в Сирии закрываются уже десятками. В соседней провинции Тартус их уже вовсе не осталось. Последний - в районе Хамедия - был разбит на месте стадиона. Расселили его недавно. И теперь спортивный объект тоже планируют восстановить.

«Здесь проживало более 200 семей и после того, как войсками были освобождены их родные районы, они вернулись. Мы очень благодарны российскому народу и президенту России», - отметил шейх Маруф Аль-Жадуа.

Работа по расселению лагерей беженцев ведется при участии Центра по примирению враждующих сторон. Российские военные освобождают районы от боевиков, а потом гарантируют безопасное возвращение беженцев в те места, где те жили до войны.

«Сегодня мы официально закрыли совместно с сирийской стороной лагерь беженцев Хамидия, это провинция Тартус. Это очень знаковое мероприятие. В провинции Тартус нет ни одного лагеря беженцев. Это первая провинция в Сирии среди подконтрольных сирийскому правительству, где нет ни одного лагеря. Это стало возможно благодаря совместной работе российской и сирийской сторон. Работа по решению гуманитарных задач будет продолжена», - сообщил начальник Центра примирения враждующих сторон, генерал-майор Игорь Смолин.

В ближайшее время в родные места смогут вернуться еще сотни человек. Лагеря беженцев в Сирии закрываются постоянно. А семья Аллуж пока обживается на новом месте. И приглашает российских военных в гости - на новоселье. В благодарность за помощь.